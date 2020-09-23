مسئول لبنانى يؤكد مبادرة الحريرى أحدثت خرقا فى جدار الأزمة الحكومية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علي حمدان مستشار رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، إن المبادرة التي طرحها رئيس الحكومة السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريرى، في شأن احتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية فى الحكومة الجديدة، أحدثت خرقا في جدار الأزمة القائمة المتعلقة بالاستحقاق الحكومى، وأشار حمدان ،في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إلى أن هناك ترقبا للآلية التي سيتم بمقتضاها ترجمة هذه المبادرة التي طرحها "الحريري" مساء أمس، من قبل الدكتور مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويشهد ملف تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى أديب، حالة من الجمود الكبير، في ظل تباين بوجهات النظر بين الفرقاء السياسيين اللبنانيين، حيث يطالب ثنائي حركة أمل وحزب الله بقاء حقيبة المالية بحوزة الطائفة الشيعية في إطار وجوب المشاركة في القرار التنفيذي للدولة وعدم استبعاد الطائفة، في حين تؤكد قوى سياسية أخرى أن الدستور ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) لم ينصا على منح أي حقيبة وزارية بعينها لأي طائفة من الطوائف.

وتقود فرنسا مساعي لحث مختلف القوى السياسية اللبنانية على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة، حتى يمكن المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات ومن ثم حشد الدعم الدولي لصالح لبنان الذي يعاني من أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية شديدة الصعوبة.