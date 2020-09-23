الرئيس الجزائري يستقبل قائد "أفريكوم"

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، قائد القوات الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" الجنرال ستيفان تونساند.

وأفادت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن تبون استقبل تونساند، برفقة ممثلي السفارة الأمريكية، دون تفاصيل أكثر.

Advertisements

ولم يعلن البيان تفاصيل بشأن طبيعة المباحثات التي جرت بين الجانبين، غير أن البلدين كثفا التنسيق خلال السنوات الماضية في مجال مكافحة الإرهاب شمال إفريقيا، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين جزائريين وأمريكيين.

وفي أبريل/ نيسان 2018، زار الجزائر قائد "أفريكوم" السابق الجنرال توماس ولدهوسري، وقال آنذاك إن البلدين تربطهما شراكة قوية في مجال مكافحة الأسباب الجذرية للإرهاب وتعزيز السلام والاستقرار.

ويقع مقر "أفريكوم" في مدينة شتوتغارت الألمانية، وهي وحدات مقاتلة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية مسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية، والعلاقات العسكرية مع الدول الإفريقية، وبدأت نشاطها الفعلي عام 2008.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.