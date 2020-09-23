انعقاد أول اجتماع للمجلس العراقي للتنسيق مع مصر والأردن

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

انعقد في العاصمة بغداد، الأربعاء، أول اجتماع للمجلس العراقي المعني بالتنسيق مع الأردن ومصر، لتفعيل الاتفاقات السابقة بين الدول الثلاثة وإبرام أخرى جديدة.



وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان، أن المجلس التنسيقي عقد أولى جلساته برئاسة وزير التخطيط العراقي خالد بتال في العاصمة بغداد.



وأضاف البيان، أن "المجلس يقع على عاتقه، تفعيل الاتفاقيات السابقة المبرمة بين الدول الثلاث، وتوقيع اتفاقيات مستقبلية جديدة، من شأنها تطوير المصالح المشتركة، في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والصحة والنقل".



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وأوصى المجلس بتشكيل مجالس مماثلة في الأردن ومصر، لديمومة التواصل وتبادل الزيارات وإبرام الاتفاقيات.



واستعرض الاجتماع، أهم الملفات المشتركة بين العراق والجانبين الأردني والمصرية؛ وشكل ست لجان رئيسة ستنظم عمله، وستباشر أعمالها خلال الأسبوع المقبل، لغرض رفع التقارير والتوصيات الدورية إلى رئاسة المجلس، لمناقشتها والمصادقة عليها.



واللجان المشكلة هي العلاقات الخارجية، والنقل والمنافذ الحدودية، والاقتصاد والاستثمار والاعمار، والطاقة والصناعة، والتعليم والشباب والثقافة، والصحة والزراعة، وفق البيان.



وشكل العراق المجلس التنسيقي، الأسبوع الماضي، على ضوء نتائج القمة الثلاثية التي انعقدت في العاصمة عمان بين عاهل الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في 28 آب/أغسطس الماضي.

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