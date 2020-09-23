السفير الأمريكي بإسرائيل: تأجيل الضم لا يعني الغاؤه

القدس/الخليج 365-

قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، الأربعاء، إن تأجيل الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية بالضفة الغربية، لا يعني إلغاؤه.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن السفير الأمريكي قوله، في مؤتمر لصحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، في إشارة إلى خطط الضم الإسرائيلية "لقد تقرر تأجيل تطبيقها".

واستدرك السفير الأمريكي "إن ذلك لا يعني إلغاءها".

وكانت الإمارات، قد قالت إن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، يهدف إلى منع الأخيرة من فرض سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

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لكن إسرائيل، نفت ذلك، وقالت إنها وافقت على تأجيل خطة الضم فقط، وليس وقفها بشكل كامل.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرارا على أن تأجيل الضم، لا يعني إلغاؤه.

وتسمح خطة صفقة القرن المزعومة لإسرائيل، بضم نحو 30 إلى 33% من مساحة الضفة الغربية.

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