رئيس البرلمان العراقي يبحث مع سفير تركيا العلاقات الثنائية

بغداد / علي جواد / الخليج 365

بحث رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الأربعاء، مع السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في المجالات كافة.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان، إن رئيس البرلمان استقبل اليوم السفير يلدز، في العاصمة العراقية.

وأضاف البيان أن "اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في المجالات كافة، وفقا للمصالح المتبادلة".

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وتابع: "كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

من جهته، عبر السفير التركي وفقا للبيان عن "حرص بلاده على تطوير آفاق التعاون بين البلدين"، مؤكدا "دعم تركيا للعراق وشعبه".

ويمتلك العراق علاقات اقتصادية وسياسية واسعة مع تركيا، وسبق أن صرح السفير يلدز في فبراير/شباط الماضي، بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 15 مليارا و800 مليون دولار، عام 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.