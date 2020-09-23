فتح خطوط الاتصال المباشرة بين إسرائيل والبحرين

القدس/ الخليج 365-

فتحت مملكة البحرين، لأول مرة، خطوط الاتصال المباشر مع إسرائيل، كجزء من تطبيع العلاقات بين البلدين.

ونقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي عن وزارة الاتصالات الإسرائيلية، الأربعاء، قولها إن "وزير الاتصالات البحريني وافق على طلب وزير الاتصالات (الإسرائيلي) يوعاز هاندل، وأصدر تعليماته إلى المشغلين المحليين بفتح مكالمات مباشرة من إسرائيل".

وتابع الموقع يقول "بالإضافة إلى ذلك، بدأ مشغلو الهواتف الخلوية في البحرين الليلة الماضية في الاتصال بمشغلين في إسرائيل، للترويج لخدمات التجوال الدولي".

ووصل الى البحرين، الأربعاء، وفد إسرائيلي لاجراء محادثات هادفة الى صياغة اتفاقية تطبيع العلاقات، بين البلدين، بعد أن وقعتا في واشنطن منتصف الشهر الجاري، "إعلان نوايا" بهذا الشأن.

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء "تأتي هذه الزيارة عقب المكالمة الهاتفية التي جرت أمس بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة".

وأضافت "يضم الوفد القائم بأعمال رئيس ديوان رئاسة الوزراء رونين بيرتس، والمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز، وممثلين عن مجلس الأمن القومي".

وتابعت "أقلت الوفد طائرة تابعة لشركة يسرائير، استخدمت لأول مرة المجال الجوي السعودي في طريقها إلى المنامة".

وهذه هي المرة الأولى التي تقلع فيها طائرة إسرائيلية من تل أبيب في رحلة مباشرة إلى المنامة.

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