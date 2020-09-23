عبر تركيا.. 26 شاحنة مساعدات أممية تتجه إلى إدلب

هطاي / الخليج 365

أرسلت الأمم المتحدة، الأربعاء، 26 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب السورية، عبر تركيا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن قافلة المساعدات دخلت الأراضي السورية من معبر "جيلوه غوزو"، في ولاية هطاي جنوبي تركيا، المقابل لمعبر "باب الهوى" من الجانب السوري.

ومن المنتظر أن يتم توزيع المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها شمال غربي سوريا.

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