الداخلية العراقية تقبض على عنصرين من استخبارات "داعش"

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، القبض على عنصرين في استخبارات تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، إن "استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الدورة ببغداد مطلوبين بتهمة الإرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أنهما "شقيقان وكانا يعملان في ما يسمى ديوان الأمن/الاستخبارات لقاطع الفلوجة (محافظة الأنبار غرب) باسمي (أبو سالم الموالي) و(أبو حذيفة)".

وأشارت الداخلية إلى أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية، وهربا من قضاء الفلوجة إلى العاصمة بغداد للتخفي من القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير (الحرب ضد التنظيم 2014-2017)".

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وتابعت: "تم ايداعهما التوقيف لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش" بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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