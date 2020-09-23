الأردن.. إصابة 17 من موظفي "أونروا" بكورونا

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأربعاء، إصابة 17 من موظفيها في الأردن بفيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة أن الإصابات حدثت في أحد المراكز الصحية التابعة لها بمخيم الوحدات للاجئين، بالعاصمة عمان.

جاء ذلك وفق بيان للمنظمة الأممية، وصفت فيه حالة المصابين بين الخفيفة والمتوسطة.



وأضافت أنها تتواصل بشكل "مكثف" مع وزارة الصحة والحكومة الأردنية، لضمان حصول موظفيها على العلاج والاهتمام اللازمين خلال فترة الإصابة، مع ضمان فحص جميع من كانوا مخالطين للحالات المصابة.

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ودعت جميع من تواجدوا بالمركز الصحي المذكور خلال الفترة بين 8 و15 سبتمبر/ أيلول الجاري، أو كانوا مخالطين لأحد المصابين، إلى التزام بيوتهم وعدم التواجد في أي تجمعات، والتواصل مع الصحة الأردنية إن ظهرت عليهم أي أعراض للإصابة بكورونا.

ومخيم الوحدات، أكبر مخيم لجوء فلسطيني بالأردن.

ويوجد بالأردن نحو مليوني لاجئ فلسطيني، يتوزعون على 10 مخيمات في مختلف أنحاء المملكة.

وسجل الأردن حتى مساء الأربعاء 5.679 إصابة بكورونا، منها 33 وفاة، و3.534 حالة شفاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.