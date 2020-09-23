أمير قطر يتلقى رسالة من ولي عهد الكويت

الدوحة / الخليج 365

تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الأربعاء، رسالة خطية من ولي العهد الكويتي نواف الأحمد، "تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

أفادت بذلك وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، لافتة إلى أن الأمير تسلم الرسالة من مبعوث ولي العهد الكويتي، وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال استقباله له في مكتبه بالديوان الأميري.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل حول الرسالة.

وتأتي هذه الرسالة في ظل حديث عن تجدد مساعي حل الأزمة الخليجية، بالتزامن مع توقيع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل، وسط رفض وتنديد شعبي عربي وإسلامي.

Advertisements

وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، الأسبوع الماضي: "هناك تقدم قريب باتجاه إنهاء دول المنطقة مقاطعتها لقطر"، لكنها أكدت أن "جهود حل الأزمة، التي تدعمها الكويت، لم تصل بعد إلى نقطة تحول".

ولفتت إلى أن "الأسابيع المقبلة قد تكشف عن شيء جديد"، رافضة الخوض في التفاصيل.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر، في يونيو/ حزيران 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، فيما تنفي الدوحة ذلك، وتتهم بدورها تلك الدول بالسعي للنيل من سيادتها والتعدي على قرارها الوطني المستقل.

وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي: قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.