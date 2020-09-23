شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الرحلات الجوية المجدولة بين المملكة والإمارات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت هيئة الطيران المدني، استئناف الرحلات الجوية المجدولة بين المملكة العربية السعودية والإمارات، تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الـ90 للمملكة.
واستأنفت الناقلات الوطنية في المملكة والإمارات، رحلاتها المجدولة بين البلدين، بالتزامن مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني.
يذكر أن استئناف الرحلات الجوية يتم وفقا لحزمة من الإجراءات الوقائية الهادفة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.
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