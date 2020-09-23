«الصحة» تجدد الالتزام بهذا الإجراء الاحترازي لتفادي الإصابة بـ «كورونا»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
جددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا” كوفيد 19″.
وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه كثر في مثل هذه الأيام التجمعات، لذا من الضروري تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة أو المغلقة، ونصحت “الصحة” بضرورة الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
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