مسؤول عراقي: الكاظمي يشرف على ملف النازحين بنفسه

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وقال بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي إن "الغزي استقبل ممثلة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، وأكد خلال اللقاء اهتمام الحكومة العراقية بملف اللاجئين".
وتابع: "هذا الملف بإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء الذي يسعى لإغلاقه نهائيا، بعد جهود إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة، بتنسيق من قبل الجهات ذات الصلة".
ولفتت الوكالة إلى أن نعيم الغزي أشاد "بالدور الذي أقدم عليه البرنامج، بجهود إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، ودور البرنامج في دعم الحكومة العراقية لمواجهة جائحة كورونا"، مشيرا إلى أن الجانبين بحثا "تمديد برنامج إعادة الاستقرار في المحافظات المحررة حتى 2023، وإجراءات الدفعة الثانية من منحة الحكومة العراقية لمشروعات إعادة الاستقرار".
وتابع: "ممثلة البرنامج، قدمت إيجازا لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من مشاريع لدعم الاستقرار في المناطق المحررة، وتأهيل مراكز العزل الوبائي في أغلب المحافظات، فضلا عن إنشاء مراكز أخرى جديدة بصيغة البناء الجاهز".
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