السيسي يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيرا

وأضاف راضي أن الرئيس السيسي رحب بالسفراء الجدد، مؤكدا حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع دولهم في جميع المجالات من أجل البناء والتنمية، وذلك في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ولما فيه الخير والتقدم لشعب مصر ولشعوب تلك الدول وللإنسانية جمعاء. والسفراء الجدد هم: - فرناندو ألبرتو آرويو كاسانييو – سفير جمهورية أوروغواي الشرقية.

- مانويلا فرانكو – سفير جمهورية البرتغال.

- المطران نيقولا هنري ماري دونيز تفينين - سفير ومفوض للكرسي الرسولي بالفاتيكان.

- أميرة أورون – سفير دولة إسرائيل.

- هونغ جين-ووك - سفير جمهورية كوريا.

- أم دي منيرول إسلام - سفير جمهورية بنغلاديش.

- محمد إلياس محمد- سفير جمهورية السودان.

- سفين أولينج - سفير مملكة الدنمارك.

- مارقوس تكلى - سفير جمهورية إ+ثيوبيا.

- أندراش إمره كوفاتش – سفير المجر.

- كريستيان برجر – سفير الاتحاد الأوروبي.

- هنريكوس ماوريتيوس سكابفلد – سفير مملكة هولندا.

- فرانسوا كورنيه ديلزيوس – سفير مملكة بلجيكا.

- خيرات لاما شريف – سفير جمهورية كازاخستان.

- بومو فرانك سوفونيا – سفير مملكة ليسوتو.

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