بسبب مخالفة إجراءات الحجر الصحي... بحرينية مهددة بالحبس 3 سنوات والغرامة

موسكو - سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، أشار الوداعي إلى أن العقوبة المقررة عن هذه "الجريمة"، هي الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات، والغرامة التي تصل إلى عشرة آلاف دينار (نحو 26 ألف دولار أمريكي؛ وتم تحديد جلسة 29 أيلول/سبتمبر لنظر القضية أمام المحكمة الصغرى الجنائية.
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وكانت إدارة الصحة العامة في البحرين أبلغت، في وقت سابق، النيابة العامة عن قيام متهمة بمخالفة إجراء الحجر المنزلي الذي فرض عليها احترازياً، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا بسبب مخالطتها لمصابين.
وقد ثبت أنها، وأثناء فترة الحجر الاحترازي المفروض عليها، غادرت مقر سكنها وتوجهت لتجمع عائلي بمنزل أحد أقاربها؛ وبعد شعورها بأعراض مرضية وبعد الفحص ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وبعد تتبع الحالة وفحص المخالطين، ثبت إصابة ستة أشخاص بفيروس كورونا؛ وقد باشرت النيابة العامة إجراءاتها فور ورود البلاغ، وأمرت بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية.
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