شكرا لقرائتكم خبر عن كم ركعة تصلي المرأة صلاة ظهر الجمعة؟.. «المصلح» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أن من لم يدرك الإمام يوم الجمعة فعليه أن يصلي الظهر أربع ركعات.

وقال الشيخ المصلح ردا على سؤال ورد عبر برنامج “يسفتونك” على قناة “الرسالة” جاء فيه: “تقول امرأة إنها كانت تصلي الجمعة سنوات وسنوات جهلا منها، ركعتين فقط في المنزل، فما الحكم في ذلك هل تعيد الصلوات؟: “إنه لا شيء عليها فيما مضى”.

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وأضاف الشيخ المصلح: “ولكن يجب عليها أن تعرف أن من لم يصلي الجمعة مع الإمام ولم يدرك ركعتيها فوجب عليه أن يصلي أربع ركعات”.

وختم الشيخ المصلح بقوله “كل من لم يحضر الجمعة من ذكر وأنثى لعذر أو لغير عذر يجب عليه أن يصليها ظهرا والظهر أربع ركعات”.