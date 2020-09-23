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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تُطلق تحذيراً مهماً بسبب كثرة التجمعات خلال احتفالات اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذّرت وزارة الصحة من التجمعات التي تكثر في مثل هذه الأوقات بمناسبة احتفال المملكة بيومها الوطني الـ 90 والاحتفالات المصاحبة له.
وشددت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، على ضرورةتجنّب التواجد في الأماكن المزدحمة أو المغلقة، كما دعت للمحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص وذلك تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتشهد المملكة انخفاضًا بالغًا بعدد الإصابات وزيادة أعداد المتعافين من الفيروس وسط إجراءات احترازية للحفاظ على التقدم الذي أحرزته الوزارة للوقاية والتوعية بمخاطر التجمعات والعادات الخاطئة بين الأفراد.
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