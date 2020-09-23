أمين الرياض يدشن منصة الكفاءات المتميزة للموارد البشرية بالأمانة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دشن أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف ، اليوم الأربعاء، منصة الكفاءات المتميزة للموارد البشرية بالأمانة. وتهدف المنصة إلى استثمار رأس المال البشري والمساهمة في برامج تخطيط القوى العاملة والتعاقب الوظيفي.

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