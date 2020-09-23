شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الحج: نجاح خطة عودة «العمرة» مرهون بالتزام الجميع الاحترازات الصحية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، إن المراحل الأربع التي أُعلن عنها ضمن خطة عودة العمرة تدريجياً ستخضع للتقييم الدقيق والمستمر بين وزارة الصحة والجهات المعنية.

وأضاف “مشاط” في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، أنه سيكون هناك تنسيق وتعاون بين جميع الجهات، وستتخذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة حسب مستجدات جائحة فيروس كورونا لتكون آلية التشغيل بأفضل وضع.

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وأكد أن من أهم المرتكزات التي استند عليها قرار عودة العمرة، هو وضع الاحترازات الصحية اللازمة، التي أوصت بها وزارة الصحة من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم خلال أداء مناسك العمرة بشكل آمن.

وأشار إلى أن نجاح الخطة مرهون بالتزام الجميع بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن موسم الحج في هذا العام شهد تنسيق بين وزارة الحج والصحة وكافة الجهات المعنية.

ولفت إلى أنه مع عودة عمرة الخارج في المرحلة الثالثة، ستعلن الجهات المسؤولة عن الاشتراطات والشهادات الصحية اللازم الحصول عليها قبل المجيء إلى المملكة.