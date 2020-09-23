سفيرة إسرائيل تشكر السيسي على دعمه للسلام في المنطقة

وبحسب صفحة "إسرائيل في مصر" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية على فيسبوك "قامت سفيرة دولة إسرائيل لدى جمهورية مصر العربية السيدة / أميرة أورون صباح اليوم الأربعاء بتقديم أوراق أعتمادها لفخامة الرئيس المصري السيد/ عبد الفتاح السيسي في احتفالية في القصر الرئاسي في القاهرة".

وأشارت الصفحة إلى أن الحفل بدأ بعزف النشيد الوطني الإسرائيلي "هاتكفاه".

ونقلت الصفحة أن السفيرة "أعربت للرئيس السيسي خلال احتفالية تقديم الأوراق بشكرها وتقديرها الخالص على دعمه وجهوده المكثفة لتقدم وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط".

Advertisements

ووصلت السفيرة الإسرائيلية إلى القاهرة منتصف يوليو/تموز الماضي، لتسلم مهام عملها كأول سفيرة سيدة لإسرائيل في مصر.

​وفور وصولها كتبت السفيرة، في تغريدة باللغتين العربية والإنجليزية: "أنا سعيدة جدا بعودتي لمصر سفيرة لإسرائيل التي تحمل رسالة سلام وحسن الجوار من الحكومة الإسرائيلية إلى الحكومة المصرية وللشعب المصري".

وعملت أورون سابقا كموظفة في السفارة الإسرائيلية في القاهرة لمدة 3 سنوات، وكانت رئيس قسم "الشؤون المصرية" في وزارة الخارجية الإسرائيلية.