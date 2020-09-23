محمود عباس في برقية إلى الملك سلمان: نثمن مواقف السعودية الداعمة للشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الرئيس الفلسطيني هنأ الملك سلمان وحكومة وشعب المملكة بهذه المناسبة، وذلك باسم دولة فلسطين وشعبها واسمه شخصيا.

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وقال عباس في البرقية: "إن دولة فلسطين، شعبا وحكومة وقيادة، تثمن مواقفكم التضامنية الداعمة لها طوال سنوات نضالها المشروع من أجل نيل الحرية والاستقلال والسيادة على أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، فدوركم المهم والفاعل تجاه قضيتنا العادلة وقضايا أمتنا المجيدة إنما يعبر عن التزامكم وشجاعتكم وبوقوفكم إلى جانب الحق والعدل والسعي الجاد لاستعادة أراضينا ومقدساتنا".

وفي ذات السياق، تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة من الرئيس الفلسطيني بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

ودعا الرئيس الفلسطيني أن يمنّ على المملكة وشعبها بدوام التقدم والرخاء، مثمناً ما حققته المملكة من نهضة شاملة وإنجازات كبيرة في جميع المجالات.