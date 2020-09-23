مصر... ما هي صلاحيات ومهام البرلمان وضمانات استقلاله

ونشر موقع "بوابة أخبار اليوم"، أبرز الصلاحيات التشريعية والرقابية، التي يحصل عليها الناخبون بعد فوزهم بمقعد البرلمان، وهي: "التشريع، إقرار المعاهدات والاتفاقات، إقرار الخطة والموازنة، الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، مناقشة بيان رئيس الجمهورية، تعديل الدستور، إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ".
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يشار إلى أن المصريين ينتخبون في 21 و22 و23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مجلس النواب الجديد، وذلك لمحافظات المرحلة الأولى.
وتبلغ مقاعد مجلس النواب 568 مقعدا، منها 284 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و284 لمقاعد الفردي.
ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عددا من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%.
وتم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعد لكل منها.
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