الجزائر - سبوتنيك. وقال محامي العائلة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "محكمة سيدي امحمد قضت بمعاقبة سعاد كونيناف الهاربة خارج البلاد بالسجن 20 سنة سجنًا نافذًا، ورضا كونيناف 16 سنة سجنًا نافذًا، وطارق نوح كونيناف 15 سنة سجنًا نافذًا، وكونيناف كريم عبد القادر 12 سنة سجنًا نافذًا، مع تغريم الجميع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار".
وتعرف المحاكم الجزائرية موجة ثانية، من محاكمات كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، من وزراء ورجال أعمال متابعين بتهم فساد ثقيلة بعد انطلاق الحراك الشعبي في شباط/فبراير من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة جزائرية تقضي بسجن عائلة كونيناف من 12 إلى 20 سنة بعد إدانتهم بالفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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