الاستخبارات العسكرية العراقية توقف مسؤول "الخلايا النائمة" في "داعش" بقضاء مخمور

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بغداد - سبوتنيك. وقالت المديرية، في بيان: "استمرارا لنهجها في ملاحقة ما تبقى من فلول "داعش" الإرهابي وخلاياه النائمة والقبض على الرؤوس الإرهابية المهمة وبعملية استباقية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وقوة من فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة والفوج الثاني لواء المشاة 51 من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الخطرين في قضاء مخمور ناحية قراج بنينوى".

وأوضحت أن "الملقى القبض عليه هو المسؤول عن الخلايا النائمة في القضاء وأحد أبنائه قد قتل أثناء معارك التحرير وشقيقة محكوم 25 عاما لارتكابه جرائم ارهابية ويعد واحدا من أهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".