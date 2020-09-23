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وأوضحت أن "الملقى القبض عليه هو المسؤول عن الخلايا النائمة في القضاء وأحد أبنائه قد قتل أثناء معارك التحرير وشقيقة محكوم 25 عاما لارتكابه جرائم ارهابية ويعد واحدا من أهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".
وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات العسكرية العراقية توقف مسؤول "الخلايا النائمة" في "داعش" بقضاء مخمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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