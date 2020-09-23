وبحسب بيان له نشرته وكالة "سانا" السورية للأنباء، أكد المجلس على ضرورة إعفاء المسرحين من خدمة العلم من الامتحان الشفهي الخاص بالتوظيف والاقتصار على الامتحان المؤتمت والسماح لهم بتسجيل ثلاث رغبات تتضمن الجهات التي يرغبون العمل فيها.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، قد أصدرت التعليمات التنفيذية الخاصة ببرنامج دعم وتمكين المسرحين من الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية الذي بدأت الاستفادة منه في منتصف شهر آذار/مارس 2019، حيث تم تخصيص راتب شهري لمدة عام بقيمة 35 ألف ليرة سورية للمسرحين الذين أمضوا 5 سنوات في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو المسرحين نتيجة إصابتهم في العمليات الحربية الذين لم يتم تخصيصهم بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي.
يذكر أن الأوراق المطلوبة للتسجيل والاستفادة من برنامج دعم وتمكين المسرحين الذي تم تخصيصه لغير العاملين في القطاعين العام والخاص، هي وثيقة تأدية الخدمة وصورة عن البطاقة الشخصية، وفي حال عدم توافرهما يكتفى بأمر التسريح وصورة عن تاريخ التسريح بدفتر الخدمة بدلاً من وثيقة تأدية الخدمة، وإخراج قيد بدلاً من البطاقة الشخصية، إلى جانب ملء الاستمارة التي تتضمن تعهد المسرح بتحقيقه للشروط، على أن يسجل الطلب المسرح نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا تصدر قرارا يخص المسرحين من خدمة العلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.