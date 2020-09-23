الإمارات ترصد أعلى معدل إصابات بكورونا منذ فبراير والإجمالي يتجاوز 87 ألف حالة

موسكو - سبوتنيك. وبذلك بلغ إجمالي حالات الإصابة بالوباء في الدولة 87530 حالة؛ من بينها 10129 حالة نشطة.

كما سجلت الوزارة، في بيان، حالة وفاة جديدة لمريض مصاب بـ "كوفيد 19"؛ ترفع إجمالي هذه الحالات إلى 406.

وتم تسجيل تعافي 970 مريضا مصابا بالوباء، خلال الـ 24 الساعة الماضية؛ ليصبح إجمالي حالات الشفاء في الإمارات 76995.

وتشهد الإمارات، التي خففت من قيود سبق فرضتها لمواجهة تفشي الفيروس بشكل كبير، زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة بالوباء القاتل؛ حيث بدأت المعدلات بالزيادة الملحوظة، منذ 2 أيلول/سبتمبر.

ولم تسجل وزارة الصحة إلا مرة واحدة، قبل اليوم، زيادة عن ألف حالة؛ فيما سجلت ثلاث مرات أكثر من 900 حالة، وكانت في 22 أيار/مايو، و10 و11 سبتمبر الجاري.

Advertisements

وعبر وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمن العويس في تصريح، الشهر الماضي، عن القلق من زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا؛ مؤكدا الاستمرار في خطة الرصد نطاق اختبارات التقصي عن المصابين.

وأجرت الإمارات البالغ عدد سكانها 9.9 ملايين نسمة، حتى اليوم، ما يزيد عن 9 ملايين اختبار للتقصي عن حالات "كوفيد 19".