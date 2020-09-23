شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع نظيره الفرنسى تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في باريس اليوم، مع وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات.

وناقش الوزيران ،وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأوضاع في ليبيا.

كما بحثا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والجهود المشتركة للبلدين في مواجهة تداعياته وأهمية دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل التوصل إلى لقاح للوباء.

وأكدا أهمية علاقات التعاون الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين وقيادتهما والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تم استعراض معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها الهام في تحقيق السلام والازدهار للمنطقة.

وأشاد وزير الخارجية الإماراتي بالعلاقات الإماراتية الفرنسية المتميزة وما تشهده مجالات التعاون المشترك من نمو وتطور مستمرين وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

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