شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تطبق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة أول أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقرت سلطنة عمان الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، وبحسب وكالة الأنباء العمانية "أكد جهاز الضرائب أنه سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل".

وقد أصدر رئيس جهاز الضرائب فى شهر يونيو الفائت قرارًا بتعديل بعض أحكام القرار رقم 112/ 2019 بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها، ليشمل فرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بنسبة 50%.

ووفقا للقرار، تعرّف المشروبات المحلاة على أنها “أى مشروبات تحتوى على السكر أو أيا من مشتقاته أو أى محليات أخرى، كما تعد من المشروبات المحلاة أى مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستحضرات يمكن تحويلها إلى مشروبات محلاة”.

وتضمن القرار الصادر عن جهاز الضرائب بيانًا حول المنتجات التى تصنف على أنها مشروبات محلاة خاضعة للضريبة ومن بينها العصائر وشراب الفاكهة ومشروبات الرياضيين ومشروبات القهوة والشاى المحضرة والمعلبة، فيما استثنت القائمة بعض المنتجات كعصائر الفاكهة والخضار الطبيعية بنسبة 100%، والحليب والألبان ومنتجاتها عند احتوائها على نسبة لا تقل عن (75%) من الحليب، والمكملات الغذائية، والمشروبات المخصصة للاستخدامات التغذوية والطبية الخاصة.