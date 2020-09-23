شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال النيران بسفينة تابعة لحكومة الوفاق تحمل متفجرات بقاعدة أبو ستة بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية الإخبارية بورود أنباء عن حريق كبير فى قاعدة أبو ستة البحرية فى طرابلس الليبية.، دون التطرق لتفاصيل أخرى. وذكرت وسائل إعلام ليبية، أن النيران مشتعلة فى سفينة تحمل مواد متفجرة فى القاعدة.

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