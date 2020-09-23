العثور على مخبأ كبير للمواد المتفجرة جنوب بغداد بالعراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت قوات الشرطة الاتحادية على مخبأ كبير للمواد المتفجرة جنوب بغداد، وذلك وفقا لما نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الأربعاء، وذكر الشرطة الاتحادية -في بيان اليوم الأربعاء، " أن قوة مشتركة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية في بغداد، واللواء 42 الجيش العراقي عثرت على مخبأ سري للعصابات الإرهابية يحتوي على كدس كبير للعبوات الناسفة والمواد المتفجرة في منطقة " مشروع الوحدة " جنوب العاصمة بغداد احتوى على 28 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع والأحجام، و 25 قنبرة هاون ،وكمية من مادة C4 ، ومواد تستخدم في التفجيرات وعتاد احادية وشاشات مختلفة الأنواع والأحجام". وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، ألقت اليوم الأربعاء، القبض على عنصرين من "استخبارات داعش" جنوبي بغداد، وذكر بيان للوكالة- أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية- أنه "من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الدورة ب‍بغداد مطلوبان وفق أحكام المادة ٤ إرهاب؛ لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية، واللذين عملا فيما يسمى ديوان الأمن/ الاستخبارات لقاطع الفلوجة " وأشار البيان إلى أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية، وهربا من قضاء الفلوجة إلى العاصمة بغداد؛ للتخفي من القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير، وتم إيداعهما التوقيف؛ لاستكمال التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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