شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات بين مجلس السيادة السودانى ووفد أمريكي بشأن السلام مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس السيادة السوداني، أن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بحث مع الجانب الأمريكي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، عدداً من القضايا الاقليمية وفي مقدمتها مستقبل السلام العربي الاسرائيلي، الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة ويحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وفقاً لرؤية حل الدولتين، والدور الذي ينتظر أن يلعبه السودان في سبيل تحقيق هذا السلام.

وأوضح مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتم عرض نتائج هذه المباحثات على أجهزة الحكم الانتقالي، بغية مناقشتها والوصول إلى رؤية مشتركة حولها تحقق مصالح وتطلعات الشعب السوداني.

وعاد إلى السودان اليوم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن قاد وفد السودان في مباحثات مع الجانب الأمريكي، استغرقت ثلاثة أيام.

وذكر المجلس أن المباحثات اتسمت بالجدية والصراحة، وناقشت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والقيود الأخرى التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على المواطنين السودانيين، مثل حرمانهم من المشاركة في برنامج تأشيرة الهجرة العشوائية، وقانون سلام دارفور وغيرها.