شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان اللبنانى يرى مؤشرات واعدة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيلي الفرزلي نائب رئيس مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء إن هناك "إمكانيات واعدة" قد تساعد في إنهاء الأزمة المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد تأييد فرنسا لاقتراح يهدف لحل الأزمة.

وأضاف الفرزلي في تصريحات نقلها التليفزيون "هناك إمكانيات واعدة يمكن البناء عليها، ولكن علينا الانتظار قليلا".

ونقلت قناة إم.تي.في عنه أيضا القول إن رئيس المجلس نبيه بري لم يعد متشائما. وبري شيعي كان مطلبه بأن يختار وزير المالية نقطة محورية في الأزمة القائمة.

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وكانت قد أيدت فرنسا اليوم الأربعاء اقتراحا قدمه رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري لإنهاء أزمة تحول دون تشكيل حكومة تخرج البلاد من أسوأ أزمة تمر بها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.