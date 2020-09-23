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ناقلة بصدد دخول ميناء الحريقة الليبى لتحميل مليون برميل من النفط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الخليج العربي للنفط التي تشغل ميناء الحريقة الليبي في بيان إن الناقلة دلتا هيلاس ستدخل الميناء اليوم الأربعاء لتحميل مليون برميل من النفط من مخزن الميناء.

وأفادت بيانات شحن ومتعاملون بأن الناقلة مارلين شيكوكو التابعة ليونيبك تتجه أيضا إلى الحريقة.

وكانت قد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، عن رفع حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي في شرق البلاد بعد إجراء تقييم أمني للوضع في الميناء والحقول المتصلة به.

 

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