القبض على عنصرين من تنظيم داعش الإرهابى فى بغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية اليوم الأربعاء، القبض على عنصرين من "استخبارات داعش" جنوبي بغداد، وذكر بيان للوكالة- أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية- أنه "من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الدورة ب‍بغداد مطلوبان وفق أحكام المادة ٤ إرهاب؛ لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية، واللذين عملا فيما يسمى ديوان الأمن/ الاستخبارات لقاطع الفلوجة " وأشار البيان إلى أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية، وهربا من قضاء الفلوجة إلى العاصمة بغداد؛ للتخفي من القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير، وتم إيداعهما التوقيف؛ لاستكمال التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".



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