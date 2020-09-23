شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تسجل 184 حالة وفاة و3605 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، تسجيل 184 حالة وفاة ليصل الإجمالي لـ 24840 وفاة، كما تم تسجيل 3605 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات 432798 شخصًا، كما تم رصد 3948 حالة حرجة في المستشفيات.
وأمس، أكدت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 3712 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية منذ فبراير شباط، ليرتقع إجمالي الحالات على مستوى البلاد إلى 429193.
وفي 19 فبراير، أعلنت الحكومة الإيرانية عن أول حالتي إصابة ووفاة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري للتلفزيون الحكومي، إن 178 توفوا بسبب المرض في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 24656 في إيران، إحدى أشد الدول تضررا من الفيروس في الشرق الأوسط.
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