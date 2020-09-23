شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 1219 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ48 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصحية فى تونس اليوم الأربعاء، تسجل 1219 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 48 ساعة، وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي الإصابات 9110 إصابات، فيما تم تسجيل 5 وفيات جديدة.

وأفادت الصحة التونسية - في بيان أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 2366 حالة، فيما بلغت إجمالي الوفيات 138 حالة.