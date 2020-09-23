الأردن.. اجتماع وزاري عربي أوروبي الخميس لبحث عملية السلام

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

يستضيف الأردن اجتماعا وزاريا عربيا أوروبيا، الخميس، لبحث عملية السلام بالشرق الأوسط.

وأفادت وزارة الخارجية، في بيان، أن الاجتماع المقرر عقده بالعاصمة عمان، وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل للاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن الاجتماع يعد الثالث من نوعه، إذ عُقد الأول في ميونخ بألمانيا فبراير/ شباط الماضي، والثاني عبر تقنية "فيديو كونفرانس" في يوليو/ تموز الفائت.

Advertisements

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مؤتمر صحفي خلال زيارته الأردن، اعتزام الاتحاد الأوروبي القيام بدور الوسيط لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين، المستند إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتضمنت المبادرة الأمريكية المزعومة للسلام المعروفة بـ"صفقة القرن"، في يناير/ كانون الثاني الماضي، خطة لضم نحو 30 بالمئة من أراضي الضفة الغربية وغور الأردن إلى "السيادة الإسرائيلية الكاملة"، بدلا من وضعها الراهن كأراضٍ عربية تحتلها إسرائيل منذ 1967.

وكان من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخطوات العملية لضم هذه الأراضي مطلع يوليو الماضي، لكن الخطة جوبهت بردود فعل وانتقادات واسعة وتحذيرات من إدخال المنطقة في حالة عدم استقرار، ما دفعه إلى تعليقها مؤقتا من دون إيقافها كليا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.