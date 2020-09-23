"الصحة" الفلسطينية: 3 وفيات و503 إصابات جديدة بـ"كورونا"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، تسجيل 3 وفيات، و503 إصابات، بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان، وصل وكالة الخليج 365، إنها رصدت 3 وفيات في الضفة الغربية.

وأوضحت أن من بين الإصابات 430 في الضفة، إضافة إلى 73 إصابة في قطاع غزة.

وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 47.117، بينها 317 وفاة، و34.421 حالة تعاف.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.