"الخارجية" الفلسطينية تُشيد بكلمة الرئيس التركي أمام "الجمعية العامة"

أشادت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، بخطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت "الخارجية" في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه "يجب أن نشكر الرئيس التركي لإصراره على تذكير العالم بمعاناة الشعب الفلسطيني وحقه في حريته واستقلاله، ورفضه أية مبادرة يرفضها الفلسطيني وتنتقص من حقوقه".
وقال الرئيس التركي في كلمته "اليد القذرة التي تمتد للقدس، حيث توجد الأماكن المقدسة للأديان الثلاثة، تزيد من وقاحتها".
وأضاف "تركيا لن تدعم أية خطة لا يكون الشعب الفلسطيني طرفا فيها"، في إشارة إلى "صفقة القرن" الأمريكية، التي رفضها الفلسطينيون.
وأشار إلى أن "الفلسطينيين يواجهون سياسة القمع والعنف من جانب إسرائيل/ منذ أكثر من نصف قرن".
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