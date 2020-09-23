لنقص التمويل.. الأمم المتحدة تغلق 15 برنامج مساعدات لليمن

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، إغلاق 15 برنامجا للمساعدات الإنسانية في اليمن، جراء نقص التمويل.

جاء ذلك في بيان لمنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، اطلعت عليه الخليج 365.

وقالت غراندي: "تم إغلاق 15 من أصل 45 برنامجا إنسانيا رئيسيا للأمم المتحدة في اليمن، فيما قد يلقى 30 برنامجا نفس المصير خلال أسابيع مقبلة ما لم يتم تلقي تمويل إضافي".

وأوضحت: "لم تتلق الأمم المتحدة سوى مليار دولار من أصل 3.2 مليارات مطلوبة لتقديم مساعدات لليمن خلال العام الجاري".

وتابعت: "اضطرت الوكالات الأممية خلال الفترة بين أبريل/ نيسان وأغسطس/ آب الماضيين، إلى تقليص توزيع المواد الغذائية والمساعدات الصحية في أكثر من 300 مرفق صحي باليمن".

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وحذرت المسؤولة الأممية من عواقب نقص تمويل برامج المساعدات الإنسانية في اليمن، قائلة: "يمكننا التغلب على هذه الأزمة إذا ساهم الجميع في الأمر".

ومنذ أشهر، تشكو وكالات الأمم المتحدة من نقص حاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، وتطالب المانحين بالتدخل العاجل لإغاثة ملايين السكان.

ومنذ ستة أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80 بالمئة من السكان بحاجة لمساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وأدى الصراع المستمر إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.