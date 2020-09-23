بالإجماع.. البرلمان الصومالي يمنح روبلي الثقة رئيسًا للحكومة

مقديشو / نور جيدي / الخليج 365

منح البرلمان الصومالي، الأربعاء، ثقته بالإجماع، لرئيس الوزراء المكلف محمد حسين روبلي.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب (البرلمان) بحضور 215 نائبا من أصل 275، المخصصة للتصويت على منح الثقة لرئيس الحكومة الجديدة بالعاصمة مقديشو.

وأعلن رئيس البرلمان محمد مرسل شيخ، في ختام جلسة التصويت، حصول رئيس الوزراء المكلف محمد حسين روبلى، على ثقة البرلمان بالإجماع.

وعقب إعلان نتيجة التصويت، قال روبلى: "أشكر أولا الرئيس الصومالي (محمد عبدالله فرماجو) الذي منحني هذه الفرصة الثمينة وجميع النواب الذين صوتوا لصالحي".

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وتعهد روبلى بتشكيل حكومة قوية تلبي تطلعات الشعب الصومالي، وتكون قادرة على أداء مهامها للوصول بالبلاد إلى انتخابات عامة ترضي جميع الصوماليين.

كما أكد أن حكومته ستولي اهتماما بملفات الأمن، والانتخابات، وتعزيز التعاون الدولي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، ومحاربة الفساد.

والخميس، كلف الرئيس فرماجو، روبلي بتشكيل حكومة جديدة، بعدما فقدت حكومة سلفه حسن علي خيرى، ثقة البرلمان.

وسحب البرلمان الثقة من حكومة خيري لـ"إخفاقها في تنفيذ وعدها بإعداد خطة لإجراء انتخابات برلمانية على قاعدة صوت واحد لشخص واحد".

وينص دستور البلاد، على حصول رئيس الوزراء المكلف على ثلثي أصوات البرلمان؛ لتشكيل حكومة خلال 30 يوما.

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