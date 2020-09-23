غزة…"وقفة" و"جدارية" رفضاً للتطبيع

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365-

نظّم فلسطينيون في قطاع غزة، الأربعاء، "وقفة"، وافتتحوا "جدارية"، رفضا للتطبيع العربي مع إسرائيل.

ودعت إلى الوقفة الاحتجاجية، "نقابة أطباء فلسطين"، وأقيمت في ساحة مستشفى "الشفاء" الحكومي غرب مدينة غزة.

ورفع الأطباء المشاركون لافتة كبيرة كُتب عليها "التطبيع خيانة".

وقال نقيب الأطباء، الدكتور فضل نعيم، في كلمة له خلال الوقفة، إن "التطبيع خيانة وتفريط بتضحيات الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية".

وأضاف "إن توقيع اتفاقيات التطبيع، لهو اعتداء صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني ووقوفاً مع الاحتلال الاستيطاني الصهيوني، ومؤشر مباشر على انهيار النظام العربي الرسمي (..)".

وأضاف "الشواهد التاريخية تؤكد أن جميع خطوات الاعتراف بدولة الاحتلال والتواصل معها، يزيد مع عدوانيتها على الشعب الفلسطيني".

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وفي حدث منفصل، افتتح تجمع يُطلق على نفسه اسم "فصائل المقاومة الفلسطينية" جدارية، على حائط مبنى "المجلس التشريعي الفلسطيني"، غربي مدينة غزة، لجمع تواقيع المواطنين الرافضين للتطبيع، عليها.

وقال نائل أبو عودة، المسؤول في حركة المجاهدين الفلسطينية (إحدى فصائل التجمع المنظم للفعالية)، إن هذه الجدارية، تؤكد رفض الشعب الفلسطيني للتطبيع العربي مع إسرائيل.

وأضاف أبو عودة خلال كلمة له في افتتاح الجدارية "نلتقي اليوم مع أمتنا (..) لنُعلي الصوت رفضاً لهذا الاتفاق المزعوم، ولنوقع على ميثاق فلسطين الرافض للتطبيع والخيانة".

والثلاثاء، قررت فلسطين، التخلي عن حقها في رئاسة مجلس الجامعة العربية، للدورة الحالية، رداً على "التطبيع" العربي مع إسرائيل.

ووقّعت الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، اتفاقي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، قوبل بإدانة فلسطينية شديدة.

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