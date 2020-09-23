عاطلون يغلقون مصفاة وشركة نفطية جنوبي العراق

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أغلق محتجون غاضبون، الأربعاء، مقر شركة نفط ومصفاة لتكرير الخام في محافظتي السماوة وذي قار، جنوبي العراق، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.

وأبلغ ثلاثة شهود عيان مراسل الخليج 365، بأن عشرات من خريجي الكليات والمعاهد أغلقوا مصفاة السماوة، التي تنتج 10 آلاف برميل من المشتقات النفطية يوميا.

وأوضح الشهود أن المتظاهرين قطعوا الطريق المؤدي إلى المصفاة وأغلقوا بابها الرئيسي، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.

وفي ذي قار، أغلق متظاهرون مقر شركة نفط ذي قار، بمدينة الناصرية مركز المحافظة، ومنعوا الموظفين من الالتحاق بأعمالهم، وفق ما أبلغ شهود عيان الخليج 365.

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وقال الشهود إن المتظاهرين الغاضبين من البطالة، أحرقوا إطارات السيارات أمام مقر الشركة.

والاحتجاجات متواصلة في العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، على سوء الخدمات والفساد، وارتفاع البطالة.

وتشهد البلاد أزمة مالية إثر تراجع إيرادات مبيعات النفط بسبب جائحة كورونا.

وزادت معدلات البطالة في البلاد، إثر الإجراءات التي اعتمدتها السلطات العراقية للإغلاق الجزئي للأسواق والمراكز التجارية، للحد من تفشي الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.