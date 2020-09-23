كورونا.. 10 وفيات بسلطنة عمان وواحدة في قطر

إسطنبول / الخليج 365
أعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، تسجيل 10 وفيات جراء فيروس كورونا، فيما سجلت قطر حالة واحدة.
وأفادت وزارة الصحة العمانية بتسجيل 10 وفيات و628 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 287 مريضا.
وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 95.339، منها 875 وفاة، و86.482 حالة شفاء.
وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة و258 إصابة، فضلا عن تعافي 240 مريضا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 124.175، منها 212 وفاة، و121.006 حالات تعاف.
وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 31 مليونا و816 ألفا، توفي منهم أكثر من 976 ألفا، وتعافى ما يزيد على 23 مليونا و420 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".
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