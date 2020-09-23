الجيش الليبي: مقتل 4 من مرتزقة فاغنر بتحطم مروحية وسط البلاد

ليبيا / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، مقتل 4 من مرتزقة مجموعة "فاغنر" الروسية، جراء تحطم مروحية تحمل على متنها ذخائر، وسط البلاد.

جاء ذلك في تصريح للأناضول، أدلى به عبد الهادي دراه، المتحدث باسم "غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة" التابعة للجيش الليبي.

وقال دراه: "سقوط مروحية كانت تحمل على متنها مرتزقة روس وذخائر في بلدة سوكنة، بمدينة الجفرة (وسط)".

وأضاف: "حسب معلومات أولية، فإن المروحية انفجرت، ما أدى إلى مقتل 4 مرتزقة فاغنر الروسية".

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وأوضح أن "المروحية كانت متجهه نحو أحد الحقول النفطية التي يستخدمها المرتزقة غرفة عمليات".

ويستعين الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بمرتزقة من عدة دول في أنشطته العسكرية المقوضة للاستقرار في ليبيا، وللسيطرة على الحقول النفطية، ومن أبرزهم مرتزقة مجموعة "فاغنر".

وبعد عدوان بدأه على العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي في 4 أبريل/ نيسان 2019، تلقى الانقلابي حفتر هزائم متتالية على يد قوات الحكومة الشرعية، ما أنهى مغامرته في يونيو/ حزيران الماضي، بالانحساب من كامل الحدود الإدارية للعاصمة.

واضطر الجنرال الانقلابي تحت ضغط الهزائم إلى إعلان وقف لإطلاق النار في البلاد، في 21 أغسطس/ آب الماضي، لكن مليشياته تنتهك هذه الهدنة بين الفينة والأخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.