شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس البرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم صالح أحمد السويدي أوراق اعتماده إلى جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، سفيراً لدولة الإمارات لدى البرازيل، في القصر الرئاسي، بالعاصمة برازيليا. ونقل السويدي - خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد - تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، إلى جايير بولسونارو، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل الرئيس البرازيلي، السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة، وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء. وتمنى رئيس جمهورية البرازيل للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه. إلى ذلك، أعرب السفير صالح السويدي، عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى البرازيل، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات والبرازيل، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين، والشعبين الصديقين. (وام)