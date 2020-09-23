شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أعضاء بهيئة التدريس في «نيويورك أبوظبي» يحصلون على الإقامة الذهبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن نيل ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة على الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصل كل من: أستاذ الهندسة المدنية علي الذيابات، مدير مركز أبحاث المياه بجامعة نيويورك أبوظبي، وأستاذ الهندسة نضال هلال، وبانشي نوموف أستاذ الكيمياء على الإقامة الذهبية تقديراً لمساهماتهم البحثية البارزة في الإمارات، والمنطقة ككل. وتستهدف الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، والتي تمتد إلى 10 سنوات، المستثمرين والأطباء والمهندسين والعلماء ورجال الأعمال والفنانين الاستثنائيين الذين ساهموا بشكل كبير في تطوير الدولة. وانتقل الدكتور علي الذيابات، للإقامة في دولة الإمارات منذ أكثر من اثني عشر عاماً، والتحق بانضمامه للهيئة التدريسية في جامعة نيويورك أبوظبي قبل ثلاثة أعوام، وتلقت أبحاثه ما يقارب الخمسة ملايين دولار من المنح من صناعات مختلفة ومقترحات تعاونية مع مؤسسات أكاديمية. بينما انتقل بانشي نوموفث إلى الإمارات وقت انضمامه إلى جامعة نيويورك أبوظبي منذ ثمانية أعوام، وتركز أبحاثه على مجال علوم المواد،وبشكل كبير على تصميم وتنفيذ المواد الذكية لتطبيقات الطاقة والمياه والروبوتات، وتتضمن قائمة أبحاثه أكثر من 230 منشوراً تمت الإشارة إليه أكثر من 4,500 مرة، بمقياس 40 حسب مؤشر «إتش – H»، وقدم ناوموف أكثر من 330 مرة خلال مؤتمرات بحثية متعددة، كما تحدث رسمياً خلال أكثر من 50 فعالية، وأكثر من 80 ندوة في مؤسسات أكاديمية مختلفة، وهو حاصل على زمالة «رادكليف» من جامعة هارفارد.