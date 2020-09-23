شكرا لقرائتكم خبر عن إمباور تشغل محطة تبريد متطورة في مردف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن تشغيل محطتها العصرية الجديدة في منطقة مردف بدبي، وذلك لتزويد سكان مباني «غروب» بطاقة تبريد المناطق صديقة للبيئة. تتميز المحطة الجديدة بأنها أكثر تطوراً وجرى تصميمها بمعايير بيئية عالمية وفرت 30% من تكلفة التشييد، حيث تبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة الجديدة 18500 طن تبريد وهي مصممة للتوسعات المستقبلية لخدمة أكبر عدد من العملاء الجدد مع الأخذ في الاعتبار الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق ذات الكفاءة العالية. وأوضحت الشركة أن محطة التبريد الجديدة حلّت محل محطتي تبريد شبه دائمتين بعد 10 سنوات ناجحة من تقديمهما خدمات تبريد مناطق لسكان المنطقة، ويأتي استبدالهما بمحطة تبريد دائمة متطورة في إطار خطط المؤسسة في الارتقاء ببنيتها التحتية وبخدماتها المقدمة للمتعاملين ولبلوغ أهداف دبي في نقل خدمات المتعاملين إلى مستويات أعلى وضامنة في الوقت ذاته تحقيق الاستدامة وحماية البيئة والموارد الطبيعية. وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «إن مشروع «غروب» يلعب دوراً محورياً في جعل منطقة مردف وجهة سكن مثالية لشريحة كبيرة من سكان دبي، موضحاً أن المؤسسة قامت بتشييد محطة عصرية حديثة وأكثر تطوراً لتحل محل المحطتين في ختام عقد كامل من تقديمهما لخدمات التبريد». وتم ربط المحطة الجديدة بمركز التحكم الذكي لإمباور والمعروف بقدرته على قراءة مليونين من البيانات المتعلقة والمبردات والمحولات وأبراج التبريد وإمدادات المياه وغيرها باستخدام نظام سكادا المتقدم حيث يعمل المركز من خلال شبكة ذكية ذات كفاءة عالية تساعده على الاستجابة الدقيقة والسريعة لأي طارئ يقع في عمليات محطات التبريد. وتستخدم المحطة مبردات مياه بكفاءة تشغيلية عالية ما يضمن تقديم خدمات تبريد عالية الجودة للعملاء. وتعد «غروب» التي شيدتها «دبي للعقارات» في 2007 على مساحة 3.3 مليون قدم مربعة، من بين أكثر الوجهات السكنية طلباً في منطقة مردف، وتتكون من 59 مبنى وتضم 3000 وحدة سكنية متنوعة. وتقدم «إمباور» خدمات تبريد المناطق لأكثر من 11180 مبنى، ولأكثر من 120 ألف متعامل كما تصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى أكثر من 1.53 مليون طن من التبريد.