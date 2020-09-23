شكرا لقرائتكم خبر عن بكين: الولايات المتحدة «عائق خطير» أمام محاربة تغير المناخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهمت الصين الأربعاء الولايات المتحدة بأنها «عائق خطير» أمام مكافحة ظاهرة تغير المناخ، غداة تصادم القوتين عن بعد في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي افتتحت الثلاثاء. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في بيان: إن الولايات المتحدة، بانسحابها من الاتفاقات الدولية التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون، قد فشلت في «واجبها» وهي «ترفض اتخاذ الحد الأدنى من الإجراءات لحماية الكوكب». وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين الثلاثاء في خطاب مسجل ألقاه من البيت الأبيض خلال افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة افتراضياً. وقال الرئيس الأمريكي إنه يجب «محاسبة الصين على أفعالها»، مشيراً إلى أزمة كوفيد-19، فيما توشك الولايات المتحدة على تجاوز عتبة 200 ألف وفاة بالوباء. واتهم ترامب بكين بالسماح لفيروس كورونا الذي كرر وصفه بأنه «فيروس صيني»، «بالخروج من الصين وإصابة كل العالم» موضحاً «مع بدء انتشار الفيروس، حظّرت الصين الرحلات الجوية الداخلية فيما سمحت للطائرات بمغادرة البلاد». وأضاف «مع بداية تفشي الفيروس، منعت الصين كافة الرحلات الداخلية لكنها سمحت للطائرات بمغادرة الصين ونشر العدوى في العالم». من جانبه، اتّهم سفير الصين لدى الأمم المتحدة الثلاثاء ترامب بـ«نشر فيروس سياسي» عبر «اتهامات لا أساس لها» ضد بكين بشأن إدارتها لأزمة كوفيد-19 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. (أ ف ب)