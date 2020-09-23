شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك» تفتتح ثلاث محطات توزيع جديدة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” افتتحت شركة أدنوك للتوزيع، ثلاث محطات خدمة جديدة في دبي، في كل من الجافلية، وند الشبا، ومدينة دبي للاستوديوهات. وبافتتاح المحطات الجديدة، يصل إجمالي عدد محطات أدنوك للتوزيع في إمارة دبي إلى 17 محطة، وأكثر من 400 محطة على مستوى الدولة. ومن المخطط أن يصل عدد محطات أدنوك للتوزيع في دبي إلى ما بين 25 و30 محطة قبل نهاية العام. وفي المحطات الجديدة سيكون بوسع العملاء التزود بالوقود، وشراء مستلزماتهم السريعة من متجر واحة أدنوك، فضلاً عن الاستفادة من مجموعة من الخدمات الخاصة بالسيارات، بما في ذلك الغسل، وتغيير الزيوت. إضافة إلى ذلك، سوف يكسب أعضاء برنامج مكافآت أدنوك نقاطاً مع كل معاملة شراء، حيث يمكنهم استبدالها بمجموعة من المنتجات والعروض الخاصة والخصومات باستخدام تطبيق ADNOC Distribution.

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